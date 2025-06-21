نجوم العراق.. ختام الجولة الـ36 بمباراتين مهمتين في الرمادي والبصرة

شفق نيوز/ تقام، اليوم السبت، مباراتان مهمتان ضمن الجولة الـ 36 من دوري نجوم العراق، حيث تنطلق المباراة الأولى عند الساعة الـ7:00 مساءً بين فريقي الكرمة وضيفه نادي دهوك، على ملعب الرمادي.

ويحتل صاحب الأرض والجمهور فريق الكرمة المركز العاشر برصيد 52 نقطة، في حين يحتل فريق دهوك المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويسعى دهوك في لقاء اليوم الى تحقيق الفوز للمنافسة على المركز الرابع إذ سيتعادل في حال الفوز بالنقاط مع الطلبة والقوة الجوية، بينما إذا خسر سيفقد مركزه لفريق الكرمة الذي سيرفع رصيده في حال الفوز الى النقطة 55 نقطة.

بينما تقام المباراة الثانية عند الساعة الـ9:30 مساءً بين فريقي صاحب الضيافة الميناء ومنافسه القادم من بغداد الطلبة، وتجري المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة.

ويحتل الميناء المركز الـ 16 برصيد 40 نقطة، بينما يقع فريق الطلبة ضمن الفرق الأربعة الأولى إذ يأتي بالمركز الرابع برصيد 57 نقطة ويسعى للابتعاد أكثر بهذا المركز من ملاحقيه الجوية ودهوك، من خلال التغلب على مضيفه الصعب الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره والساعي لمصالحة جمهوره بعد خسارته الأخيرة في الجولة الـ 35 أمام نفط ميسان 0-2.