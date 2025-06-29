نجوم العراق.. ثلاث مواجهات مهمة أبرزها ديربي كوردستان

شفق نيوز - بغداد

تقام، اليوم الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة الـ 37 "قبل الاخيرة" من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد واربيل ودهوك.

وتجري مباراتان عند الساعة السابعة مساءً تجمع الاولى فريق اربيل مع ضيفه فريق الكرخ على ملعب فرانسو حريري، ويسعى اربيل لتحقيق الفوز ليعزز انتصاره في المباراة السابقة على دهوك، حيث يحتل اربيل المركز الـ 11 برصيد 50 نقطة، بينما يسعى الكرخ لخطف النقاط الثلاث من مضيفه، ولاسيما أنه قادم بمعنويات عالية من فوز ثمين على الزوراء في الجولة السابقة.

ويحتل الكرخ المركز الـ 14 برصيد 43 نقطة، فيما يواجه فريق الطلبة الذي يحاول الانتصار في لقاء اليوم ليتمسك بمركزه الرابع في الترتيب برصيد 60 نقطة، اما ضيفه فريق القاسم الذي تأثر من خسارته السابقة أمام ديالى فيسعى للتعويض، ويحتل حالياً المركز التاسع برصيد 51 نقطة ، وتقام المباراة على ملعب الزوراء وهو الملعب الافتراضي للطلبة .

بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 9:30 مساء ًفي اخر مباريات الجولة الـ 37 والتي تجمع فريق دهوك مع ضيفه نوروز في ديربي كوردستان .

ويسعى دهوك لمصالحة جمهوره بعد النتائج السلبية التي جعلته يتراجع بالترتيب ليحل بالمركز الثامن برصيد 54 نقطة، بينما يسعى نوروز المنتشي بفوزه الاخير على كربلاء للعودة الى السليمانية بالنقاط الثلاث وتعزيز مركزه إذ يحتل المركز الـ 12 برصيد 49 نقطة.