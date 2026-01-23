نجوم العراق.. ثلاثة انتصارات للطلبة ونفط ميسان والموصل

شفق نيوز- بغداد

جرت يوم الجمعة، ثلاث مباريات عند الساعة 3:00 عصراً ضمن منافسات الجولة 14 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز فريق الطلبة على مضيفه أربيل بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الطلبة بهدف دون رد لأربيل، حيثوسجل الهدف اللاعب كريم عريبي، في الدقيقة الثالثة، وفي الشوط الثاني، سجل الطلبة هدفه الثاني ليتلقى أربيل خسارته الثانية هذا الموسم في دوري نجوم العراق.

‏وفي المباراة الثانية فاز فريق الموصل على مضيفه فريق الكهرباء بهدف دون رد، في المباراة التي جرت أحداثها على أديم ملعب الفيحاء في البصرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، لكن في الشوط الثاني تمكن الموصل من تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها بنجاح علاء الدين الدالي في الدقيقة 60.

وفي المواجهة الثالثة فاز فريق ‏نفط ميسان على مضيفه فريق النفط بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، حتى حانت لحظة تسجيل الهدف لنفز ميسان في الشوط الثاني عن طريق كريست ميرفلز، في الدقيقة 63.

وتمكن النفط من تعديل النتيجة من ركلة جزاء سجلها اللاعب حسام جادالله في الدقيقة 76، لكن هدف الفوز لنفط ميسان جاء ذ عن طريق اللاعب فقار عبد في الدقيقة 90 من عمر المباراة.