نجوم العراق.. تعاقدات مع لاعبين محليين وصفقة نارية مع مدرب برازيلي

شفق نيوز– بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق إبرام تعاقدات مع لاعبين ومدربين بارزين لتعزيز صفوفها، استعداداً لانطلاق الموسم الكروي المقبل.

وأعلن نادي دهوك التعاقد مع المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس لقيادة الفريق، خلفاً للمدرب سليمان رمضان، الذي كان قد أبدى استعداده للعودة بعد تعافيه من أزمة صحية، إلا أن الإدارة فضّلت منح المهمة لفارياس، الذي يمتلك سيرة تدريبية حافلة، حيث قاد أندية الأهلي السعودي، والوصل الإماراتي، والخور القطري، وحصل عام 2010 على جائزة أفضل مدرب في آسيا.

كما انضم السوري سائد سويدان إلى الكادر التدريبي لنادي الزوراء بصفة مساعد للمدرب عبد الغني شهد، فيما تعاقد نادي القوة الجوية العماني مع الأردني عمار الزريقي ليكون مساعداً أول للمدرب رشيد جابر.

وفي الانتقالات المحلية، أعلنت إدارة نادي الطلبة التعاقد مع المدافع ماسيس آرتين قادماً من نادي دهوك، فيما جدد لاعب نفط ميسان علي كوني عقده لموسم آخر، وتعاقد النادي مع المهاجم حسين طالب من نادي كربلاء لموسم واحد.

كما ضم نادي ديالى اللاعب الدولي علاء مهاوي قادماً من نادي النجف، في حين وقّع اللاعب علي السجاد على عقد انضمامه لنادي الميناء قادماً من ديالى لتمثيل "السفانة" في الموسم المقبل.