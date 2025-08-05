نجوم العراق.. تعاقدات مع لاعبين محليين و"صفقة نارية مع عربي"

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية عراقية ناشطة في دوري نجوم العراق، إتمام تعاقداتها في ضم لاعبين محليين وعرب بارزين إلى صفوفها، وذلك استعدادا لدوري الموسم المقبل.

وتعاقدت إدارة نادي القوة الجوية مع حارس المرمى زين العابدين نصيف، للذود عن شباك الصقور قادماً من نادي كربلاء، كما أعلن النادي، عن ضم المهاجم الحارث حاتم، قادماً من القاسم، لتعزيز الجانب الهجومي لفريق الصقور لموسم واحد.

وتعاقدت إدارة نادي زاخو مع المدافع عباس ياسين، قادماً من نادي نوروز، كما تعاقدت إدارة زاخو كذلك مع المهاجم الغيني محمد يتارا، رسمياً قادماً من نادي الظفرة الإماراتي بعقد يمتد لموسم واحد.

ووقع النجم الجزائري سفيان فيغولي، رسمياً كشوفات عقده لتمثيل نادي أمانة بغداد قادماً من الملاعب الأوروبية بعد أن تألق سابقاً مع أندية عالمية مثل فالنسيا الإسباني، ووست هام يونايتد الإنجليزي، وجالطة سراي التركي، وتعد الصفقة تاريخية في الدوري العراقي.

وعقدت إدارة نادي النفط صفقتها مع المهاجم إبراهيم غازي، قادماً من نادي دهوك، لموسم واحد.

وجدد اللاعب حسن عماد، عقده مع دهوك للموسم الثالث على التوالي ليمثل صقور الجبال في الموسم المقبل.

فيما أبرم اللاعب علي حيدر، عقده رسمياً مع ناديه الجديد الطلبة ليمثله الموسم المقبل.

ويدافع الموهوب عباس حسين، عن ألوان الكهرباء قادماً من الناصرية، فيما عزز اللاعب أحمد صلاح، خيارات الكهرباء في خط الوسط قادماً من الكرخ.

وجدد حراس مرمى القاسم في الموسم الماضي علي خالد، الولاء لفريقه القاسم موسماً آخر، كما بصم كل من اللاعبين حيدر عبد الرحيم وحسين محسن وسيف الدين ظاهر، لتجديد عقديهما لموسم آخر لتمثيل كرة القاسم مجدداً.

الى ذلك، طلب مدافع المنتخب الوطني العراقي ونادي الشرطة، أحمد يحيى، من إدارة النادي منحه كتاب الاستغناء أو الموافقة على إعارته إلى نادي الميناء حصرياً للموسم المقبل، وذلك بسبب ظرف عائلي طارئ، مبدياً رغبته في خوض تجربته القادمة مع ناديه السابق الميناء، ومطالباً إدارة الشرطة بتفهم موقفه والموافقة على طلبه.