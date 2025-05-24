"نجوم العراق".. تعادل نوروز وزاخو في لقاء الـ10 دقائق المؤجلة

شفق نيوز/ تعادل فريقا نوروز وزاخو، سلبيا من دون اهداف في مبارة اقيمت لمدة عشر دقائق، وهي المتبقية من مباراة الفريقين، ضمن الجولة الـ29 من دوري النجوم، وذلك على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

واستكملت المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، ابتداءً من الدقيقة الـ80، وهي الدقيقة التي توقفت فيها المواجهة نتيجة أحداث شغب جماهيري أدت إلى نزول جماهير نادي نوروز إلى أرضية الملعب.

وقاد ما تبقى من المباراة، الطاقم التحكيمي نفسه الذي أدار اللقاء منذ بدايته، بقيادة الحكم الدولي زيد ثامر.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، أعلن عن إقامة الدقائق العشر المتبقية من مباراة نوروز وزاخو، ضمن الجولة الـ 29 من دوري النجوم، على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وأصدرت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم قراراً بتعديل العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط في قرارها ذي العدد الـ113 بتاريخ 28/4/2025، حيث قررت حرمان جمهور نادي نوروز من حضور مباراتين على أرضه المفترضة، مع فرض غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي، استناداً إلى المادة (49/1/2/أ/ب) من لائحة الانضباط والأخلاق لموسم 2024-2025.

كما قررت حرمان جمهور نادي زاخو من حضور مباراتين على أرضه المفترضة، مع فرض غرامة مالية مماثلة قدرها 25 مليون دينار عراقي، استناداً إلى المادة (49/2/أ/ب) من نفس اللائحة.