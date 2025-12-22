نجوم العراق.. تعادل أربيل وديالى وأمانة بغداد يخطف الفوز من نوروز

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق أربيل بكرة القدم، يوم الاثنين، مع مضيفه فريق ديالى، بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب ديالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق ديالى بهدف واحد دون مقابل لأربيل، حيث جاء الهدف عن طريق اللاعب اياد عبد فرحان في الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني سجل أربيل هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب شيرزود تيميروف في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وقام حكم اللقاء سالم عامر، بطرد لاعب أربيل علاء رعد، في الدقيقة 85 من عمر المباراة لتراكم البطاقات.

وبهذا التعادل رفع ديالى رصيده للنقطة 16 بالمركز الثالث ورفع أربيل رصيده للنقطة 20 بالمركز الأول.

وفي المنافسات ذاتها فاز فريق أمانة بغداد على مضيفه فريق نوروز بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بنفس التوقيت على ملعب نوروز في مدينة السليمانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، لكن في الشوط الثاني سجل فريق أمانة بغداد هدفه في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب جبار كريم.

وبهذه النتيجة رفع فريق امانة بغداد رصيده للنقطة 12 بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 3 بالترتيب 18.