نجوم العراق.. تعادل الطلبة مع الكرخ والنجف يخطف فوزاً من الزوراء

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق الطلبة مع فريق الكرخ، مساء اليوم الاثنين، بنتيجة 1-1 في الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الزوراء، وهو الملعب الافتراضي لفريق الطلبة في الساعة 8:30 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة، جاء هدف الطلبة في الدقيقة 26 عبر اللاعب علاء عبد الزهرة.

وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدف التعديل عن طريق اللاعب زيدان عبد الجبار في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 65 بالمركز الخامس، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 60 بالمركز السابع.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق النجف على فريق الزوراء بنتيجة 1-0، في مباراة جرت أحداثها بنفس توقيت المباراة الأولى، على أديم ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بهدف للنجف دون مقابل للزوراء، حيث جاء الهدف عن طريق خطأ دفاعي، سجله لاعب الزوراء علي جدعان، في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية اللقاء بفوز النجف.

وبهذا الفوز رفع فريق النجف، رصيده للنقطة 25 بالمركز 19، وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 66 بالمركز الرابع.