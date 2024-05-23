"نجوم العراق".. ايمن حسين يتربع على عرش الهدافين وأحمد باسل "السد الأمين"

شفق نيوز/ بعد تصدياته الباسلة حسمت انتصار الشرطة على الكرخ تم اختيار أحمد باسل حارس مرمى الشرطة، الحارس الأفضل في الجولة الثلاثين لدوري نجوم العراق.

كما تم اختيار مدرب فريق أمانة بغداد عباس عبيد المدرب الأفضل في الجولة الثلاثين.

وحافظ ايمن حسين لاعب القوة الجوية على ترتيب هدافي دوري نجوم العراق بعد نهاية الجولة الثلاثين برصيد 24 هدف، وحل لاعب نفط ميسان علاء الدين الدالي ثانياً برصيد 17 هدف، وجاء لاعب الشرطة محمود المواس ثالثاً برصيد 15 نقطة، ومهند علي من الشرطة رابعاً بـ14 هدف وثلاثة لاعبين بالمركز الخامس برصيد 13 هدفا وهم من النفط اوكيكي اوفلابي من النفط، وابراهيم غازي من الحدود، وابراهيم توميو من نوروز، ولاعبان بالمركز السادس ولكل منهما عشرة أهداف هما مروان حسين من نوروز، ومحمود خليل من الكهرباء، وبالمركز السابع حسن عبد الكريم من الزوراء وبرصيده تسعة أهداف.