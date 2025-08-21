نجوم العراق.. الأندية تسعى لإكمال تعاقداتها ومحترف جامايكي يلتحق بأربيل

شفق نيوز- بغداد

تستعد الأندية العراقية للموسم الكروي الجديد بخطوات حثيثة، حيث تتسابق لإنهاء ملفات التعاقدات مع اللاعبين المحليين والأجانب لتعزيز صفوفها، وقد شهدت الساحة الكروية العراقية مؤخراً تدفقاً للاعبين المحترفين الذين يمثلون منتخباتهم الوطنية.

ومدد اللاعب عباس عادل، عقده مع نادي القوة الجوية لتمثيله في دوري نجوم العراق لموسم آخر، في حين جدد اللاعب مصطفى محمد، عقده مع نادي نفط ميسان لتمثيله موسم واحد ويلتحق بمعسكر الفريق الحالي في مدينة أربيل.

ووقع المحترف الجامايكي داميون لوي، مدافع المنتخب الجامايكي مع نادي أربيل لتمثيله الموسم المقبل قادما من نادي الأخدود السعودي، بينما جدد اللاعب مصطفى قابيل، رسميا لنادي أربيل لتمثيله لموسم آخر.

وجدد نادي القاسم عقده مع أيسر قاسم، ليكون ضمن خيارات المدرب وميض منير، في دوري النجوم للموسم الكروي المقبل.

بينما حسم اللاعب حسين عامر، أمره بالتعاقد مع ادارة نادي الطلبة لموسم واحد قادما من نادي الميناء.

ووصل إلى بغداد قادماً من غامبيا المحترف لامين ساماتيه، ليبدأ رحلة جديدة في دوري نجوم العراق مع فريقه الجديد امانة بغداد.