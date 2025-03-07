نجوم العراق.. الأمطار تُتلف أرضية ملعب الساحر وتؤجل لقاء النفط والقاسم

شفق نيوز/ تقرر تأجيل مباراة النفط القاسم، مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية ملعب الساحر أحمد راضي، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا.

وانطلقت يوم الجمعة، منافسات الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة مباراتين في بغداد وأربيل، حيث تأجل لقاء فريق النفط ونظيره القاسم، فيما أقيمت مباراة أربيل ضد فريق الميناء مساء اليوم.

وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة دهوك وضيفه نفط ميسان، المقررة اليوم، بسبب ارتباط دهوك بالمشاركة في بطولة كأس الخليج للأندية.