نجوم العراق.. النجف يهزم ديالى ونفط ميسان يفرض التعادل على أربيل

‏حقق فريق النجف، يوم الجمعة، فوزاً مهما على فريق ديالى، بينما تعادل فريق أربيل مع فريق نفط ميسان، في ختام مواجهات الجولة 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وتمكن فريق النجف من تحقيق الفوز على مضيفه فريق ديالى بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب ديالى عند 3:30 عصراً.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدفين دون مقابل لديالى، حيث جاء الهدف عن طريق اللاعب سجاد علاء في الدقيقة 21، وأضاف النجف هدفه الثاني عن طريق اللاعب محمد جاسم عبود في الدقيقة 39.

‏وفي الشوط الثاني قلص ديالى النتيجة عن طريق حسين يونس ناصر في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع النجف رصيده في دوري النجوم، للنقطة 14 بالمركز 19، وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 28 بالمركز 15.

‏وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق أربيل مع مضيفه في فريق نفط ميسان سلبيا من دون أهداف، في المباراة التي جرت أحداثها بنفس التوقيت على ملعب ميسان الأولمبي.

وبهذه النتيجة رفع فريق أربيل رصيده للنقطة 50 بالمركز الثالث، كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 22 بالمركز 16.