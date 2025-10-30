"نجوم العراق".. النجف يفوز على أمانة بغداد وتعادل سلبي ينهي لقاء الغراف وزاخو

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق الغراف، يوم الخميس، مع ضيفه فريق زاخو، سلبيا من دون اهداف ضمن منافسات الجولة السادسة فدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الناصرية الدولي في محافظة ذي قار عند الساعة السادسة مساءً، وبهذه النتيجة رفع الغراف رصيده للنقطة 12 بالمركز الوابع ورفع زاخو رصيده للنقطة 10 بالمركز السادس.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق النجف على فريق امانة بغداد بنتيجة 1-0.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق النجف هدفه في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب ادريسا نيانغ.

وشهد اللقاء طرد لاعب امانة بغداد حميد العبيدي في الدقيقة 90+7 لتراكم البطاقات، وبهذا الفوز رفع فريق النجف رصيده للنقطة السادسة بالمركز 13، وتجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 6 بالمركز 14.