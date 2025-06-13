نجوم العراق.. النجف يخطف تعادلاً ثميناً من دهوك بعشرة لاعبين‏

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك، مساء الجمعة، مع ضيفه النجف بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على ملعب دهوك، عند الساعة الـ8:30 من مساء اليوم.

و‏انتهى الشوط الأول، بتقدم فريق دهوك بهدف دون مقابل للنجف جاء عن طريق اللاعب موسيس لوكاس في الدقيقة 30.

‏وفي الشوط الثاني سجل النجف هدف التعديل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 66.

وشهد اللقاء طرد لاعب فريق النجف في الدقيقة 45 لتعدد البطاقات ليكمل النجف المباراة بعشرة لاعبين. ‏

وبهذا النتيجة، رفع دهوك رصيده للنقطة 53 في المركز السادس، كما رفع النجف رصيده للنقطة 42 بالمركز 14.