نجوم العراق.. الميناء يُكرم ضيفه القاسم بهدفين نظيفين

شفق نيوز- البصرة

حقق فريق الميناء، مساء اليوم الجمعة، فوزاً سهلاً على ضيفه فريق القاسم، بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، عند الساعة 6:00 من مساء اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف واحد دون مقابل، حيث جاء الهدف عن طريق اللاعب احمد محمود في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق الميناء هدفه الثاني في الدقيقة 64 عن طريق نفس اللاعب احمد محمود.

وبهذا الفوز رفع فريق الميناء رصيده للنقطة العاشرة بالمركز الثامن، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة الواحدة بالمركز العشرين.