"نجوم العراق".. الكهرباء يحقق الفوز على القاسم وأربيل يتعادل مع الغراف

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الكهرباء الفوز على ضيفه القاسم، فيما تعادل فريق أربيل مع مضيفه الغراف، في مباراتين جرتا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والناصرية.

وحقق الكهرباء فوزاً كبيراً على فريق القاسم بثلاثية نظيفة، وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكهرباء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة 33 عن طريق أوستين أوموتو.

وفي الشوط الثاني، أضاف الكهرباء هدفه الثاني في الدقيقة 52 عن طريق سامويل أوتارا، وعاد الكهرباء ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 67 عبر اللاعب أماتشي أوغسطين.

وبهذا الفوز، رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 24 في المركز 16، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة الواحدة في المركز الأخير.

وفي اللقاء الثاني، تعادل فريق أربيل مع مضيفه فريق الغراف من دون أهداف، وجرت المباراة على ملعب الناصرية الأولمبي.

وبهذه النتيجة، رفع أربيل رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثالث، ورفع الغراف رصيده إلى النقطة 33 في المركز 12.