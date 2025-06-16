نجوم العراق.. الكشف عن موعد الانتقالات "الصيفية والشتوية" للموسم المقبل

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن مواعيد فترتي التسجيل (الانتقالات) الصيفية والشتوية الخاصة بالموسم المقبل 2025-2026 من دوري نجوم العراق.

ووفقاً لمراسل شفق نيوز، فقد حددت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق فترتين لتسجيل اللاعبين، الأولى صيفية والثانية شتوية.

وأضاف أن فترة الانتقالات الصيفية تبدأ في الثاني من شهر آب/ أغسطس 2025، وتستمر حتى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر من ها العام، أما فترة الانتقالات الشتوية، فستنطلق في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير 2026، وتستمر حتى الخامس عشر من شباط/ فبراير من العام نفسه.

يُذكر أن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026 ستُقام بمشاركة عشرين نادياً وستُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب.