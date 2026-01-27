نجوم العراق.. الكرمة يخطف الصدارة بفوز على نوروز والشرطة يتخطى نفط ميسان

شفق نيوز- بغداد/ السليمانية

قفز فريق الكرمة إلى صدارة دوري نجوم العراق بعد الفوز على مضيفه نوروز، كما فاز الشرطة على نفط ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

وجرت مباراة الكرمة ونوروز عند الساعة الخامسة والنصف مساء على ملعب نوروز في السليمانية وانتهت لصالح الكرمة بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكرمة هدفه في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب عمر عبد مجباس.

وبهذا الفوز رفع الكرمة رصيده للنقطة 32 ليخطف المركز الأول من أربيل ويعتلي صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 13 بالمركز 16.

وفي التوقيت نفسه جرت مباراة الشرطة ونفط ميسان على أديم ملعب الشرطة في العاصمة بغداد وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة 2-0 حيث سجل الهدف الأول اللاعب نيونيل اتيبا في الدقيقة 22، وأضاف محمود المواس، الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني قلص نفط ميسان النتيجة بتسجيله هدف في الدقيقة 90+6 عن طريق رضا محمد.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 29 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 13 بالمركز 17.