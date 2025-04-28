"نجوم العراق".. الكرمة يتجاوز النجف بثلاثية ونوروز يقلب الطاولة على الحدود

شفق نيوز/ ‏فاز فريق الكرمة، على ضيفه فريق النجف بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الرمادي في الساعة الخامسة عصراً، حيث انتهى الشوط الاول بتقدم الكرمة بهدف دون مقابل للنجف، وسجل الهدف اللاعب جيفيرسون سيلفا في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني سجل الكرمة هدفه الثاني عن طريق اللاعب يوسف امارو في الدقيقة 56، ومن ركلة جزاء جاء الهدف الثالث للكرمة نفذها بنجاح علاء الدين الدالي في الدقيقة 90.

ورفع الكرمة رصيده للنقطة 43 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 36 بالمركز 14.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نوروز على مضيفه فريق الحدود بنتيجة 2-1، وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد.

حيث انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الحدود بهدف دون مقابل لنوروز، سجله اللاعب دينيس انتوي في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدف التعديل في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب محمد حسين زريقات، واضاف لاعب نوروز علي صالح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 39 بالمركز 12، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 17 بالمركز الاخير.