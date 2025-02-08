نجوم العراق .. الكرخ يعمق جراحات ديالى ونفط ميسان يوقف انتصارات الطلبة

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت في الساعة الثانية والنصف عصراً مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ19 والأخيرة من المرحلة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الاولى فاز فريق نفط ميسان على ضيفه فريق الطلبة 1-0، وجرت المباراة على ملعب ميسان الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب علاء سعد في الدقيقة الـ 15 .

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية اللقاء .

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 26 بالمركز العاشر وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 33 بالمركز الرابع.

‏وفي المباراة الثانية فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق ديالى 3-1 ، وقد جرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرخ بهدفين لهدف لديالى، سجل ديالى اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف كولينز اوباري في الدقيقة الـ 16، وسجل الكرخ هدف التعديل في الدقيقة الـ 38 عن طريق المحترف ايفياني ايزي، وأضاف اللاعب المحترف بنيامين الهدف الثاني للكرخ من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 45+2.

وفي الشوط الثاني أضاف الكرخ هدفه الثالث في الدقيقة الـ 59 عن طريق بنيامين اكور.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 22 بالمركز الـ 14 وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 9 بالمركز الـ 20 .