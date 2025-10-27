نجوم العراق.. الكرخ يخطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه نفط ميسان

شفق نيوز- البصرة

تمكن فريق الكرخ من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نفط ميسان، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الفيحاء الأولمبي في محافظة البصرة، وهو الملعب الافتراضي لفريق نفط ميسان، عند 6:00 مساءً، وانتهت لصالح الكرخ بنتيجة 2-1.

واأنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق نادي الكرخ بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب يونس حمود في الدقيقة 32.

‏وفي الشوط الثاني سجل فريق نفط ميسان هدف التعديل عن طريق اللاعب حسين طالب في الدقيقة 58، في حين سجل يونس حمود، الهدف الثاني في الدقيقة 64، لفريقه الكرخ.

وشهد اللقاء طرد مدافع نادي الكرخ المحترف السنغالي اليون فاي، في الدقيقة 88، لتراكم البطاقات، ليكمل الكرخ المباراة بما تبقى من الوقت بعشرة لاعبين، وحصل الكرخ على بطاقة حمراء أخرى للاعب حيدر علي قبل انتهاء اللقاء بثواني.

وبهذه النتيجة رفع فريق الكرخ رصيده للنقطة العاشرة بالمركز السادس بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 3 بالمركز 16.