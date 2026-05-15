نجوم العراق.. القوة الجوية يحسم الديربي لصالحه والشرطة يعود بـ3 نقاط من ديالى

شفق نيوز- بغداد

حسم فريق القوة الجوية ديربي العاصمة لصالحه، بعد تحقيق الفوز على ضيفه فريق الطلبة بنتيجة 2- 1، ضمن منافسات الجولة 34 من دوري نجوم العراق.

وجرت المباراة بملعب المدينة في العاصمة بغداد وهو الملعب الافتراضي للقوة الجوية.

وانتهى الشوط الاول بتقدم القوة الجوية بهدف واحد دون مقابل للطلبة جاء عن طريق اللاعب عصام الصبحي في الدقيقة التاسعة.

وشهدت الدقيقة 35 طرد حارس مرمى الطلبة فهد طالب ليكمل الأنيق المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني جاء هدف القوة الجوية الثاني بخطأ دفاعي عند الدقيقة 54 بعد ان أودع ماسيس ارتن الكرة بمرمى فريقه بالخطأ.

وبهذا الفوز عزز القوة الجوية صدارته بعد ان رفع رصيده للنقطة 80، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 62 بالمركز الخامس وفي الدقيقة 90+10 سجل الطلبة هدف التقليص عن طريق سيف رشيد.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق ديالى.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل لديالى، وجاء الهدف في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب احمد فرحان.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثاني في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب حسين علي.

وشهد اللقاء احداث شغب جماهيري بعد ان تعرض جماهير الشرطة للضرب بعد الشوط الاول من قبل جماهير ديالى في ملعب ديالى.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده للنقطة 76 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد ديالى عند النقطة 45 بالمركز 11.