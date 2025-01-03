نجوم العراق.. القوة الجوية يتعرض للخسارة الاولى على يد الزوراء

شفق نيوز/ تعرض فريق القوة الجوية للخسارة الاولى على يد فريق الزوراء بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

انتهى الشوط بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل الزوراء اولا عن طريق حسن عبد الكريم بالدقيقة السابعة، وتمكن القوة الجوية من تعديل النتيجة في الدقيقة 23 عبر راسية زيد تحسين.

وفي الشوط الثاني، أضاف الزوراء هدفه الثاني عن طريق اللاعب علي يوسف في الدقيقة 80 من زمن المباراة وأضاف الزوراء هدفه الثالث من ركلة جزاء عن طريق علي يوسف في الدقيقة 90+7.

ورفع الزوراء رصيده للنقطة 22 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد القوة الجوية عند النقط 27 بالمركز الأول.