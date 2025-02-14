"نجوم العراق"..‏ القاسم يقتنص ثلاث نقاط ثمينة من دهوك

شفق نيوز/ فاز فريق القاسم، يوم الجمعة، على ضيفه فريق دهوك 2-1 ضمن منافسات الجولة 20 لدور نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة عصراً، في ملعب الفيحاء بالبصرة وهو الملعب المفترض للقاسم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدفه الأول عن طريق اللاعب حيدر عبد الرحيم، وسجل الحارث حاتم الهدف الثاني في الدقيقة 67، وتمكن دهوك من تقليص النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب بيتر كوركيس في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة رفع فريق القاسم رصيده للنقطة 31 بالمركز السابع وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 34 بالمركز الرابع.