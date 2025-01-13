نجوم العراق.. القاسم يفوز على كربلاء بعشرة لاعبين والحدود يجتاز ديالى

شفق نيوز/ فاز فريق القاسم على كربلاء، كما نجح نادي الحدود باجتياز ديالى، يوم الاثنين، في انطلاق منافسات الجولة 14 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت مباراة القاسم وكربلاء عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ملعب الكوت الأولمبي، وانتهت لصالح القاسم بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق القاسم بهدف دون مقابل لكربلاء، سجل الهدف محمد عبد الباقر في الدقيقة 38، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وشهد اللقاء طرد لاعب القاسم سيف رشيد في الدقيقة 45+5 من الشوط الأول بعد دخوله بقوة على قدم لاعب كربلاء ليكمل فريق القاسم مباراته بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 18 بالمركز الحادي عشر، وتجمد وصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز 15.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الحدود على ضيفه فريق ديالى بهدف دون مقابل، وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الثانية والنصف أيضاً.

وسجل هدف الحدود اللاعب حسين ضياء في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 6 بالمركز 19 وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 4 بالمركز الأخير.