نجوم العراق.. الغراف يهزم أمانة بغداد بـ"هاتريك" من ركلات الجزاء

شفق نيوز- ذي قار

في مباراة مثيرة جرت أحداثها مساء اليوم الاثنين، تمكن فريق الغراف من التغلب على ضيفه فريق أمانة بغداد، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الناصرية عند الساعة 5:30 من مساء اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الغراف بهدف دون مقابل لأمانة بغداد، حيث جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف فيدليس كوكو، في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق أمانة بغداد من تعديل النتيجة في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب الأوزبكي مرادبك بوبوجونوف، لكن سرعان ما تمكن فريق أمانة بغداد من تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح بختيار قاسموف في الدقيقة 83.

وتمكن الغراف من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح فيدليس كوكو في الدقيقة 88، وفي وقت قاتل احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثالثة للغراف نفذها نفس اللاعب فيدليس كوكو، ليسجل "هاتريك" خاص باسمه في المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الغراف رصيده للنقطة 23 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 17 بالمركز 14.