نجوم العراق.. الغراف يحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الميناء والصقور تعزز صدارتها

شفق نيوز- بغداد

خطف فريق الغراف، يوم الجمعة، ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق الميناء بعد فوزه بهدف وحيد دون رد للميناء، في انطلاق منافسات الجولة الـ18 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الميناء في البصرة عند الساعة الثالثة عصراً، حيث انتهى الشوط الأول بهدف الغراف الوحيد، في الدقيقة السادسة، عن طريق اللاعب احمد الحضري.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية اللقاء، حيث رفع الغراف رصيده للنقطة 26 بالمركز 11، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 20 بالمركز 14.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق القوة الجوية، على ضيفه فريق نوروز بنتيجة 2-1، في مباراة جرت أحداثها بنفس التوقيت في ملعب الشعب الدولي وسط بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل للقوة الجوية، حيث جاء الهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق اللاعب الدولي نيتو اكارا.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف العماني عصام الصبحي في الدقيقة 59، وأضاف القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 64 وهو الأول للمحترف الكويتي عيد الرشيدي في الدوري العراقي.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 40 ليعزز صدارته بالمركز الأول في دوري نجوم العراق، في حين تجمد رصيد نوروز عند النقطة 19 بالمركز 15.