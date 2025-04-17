"نجوم العراق".. الطلبة يتجاوز الكهرباء والنجف ينتصر على كربلاء بهدف قاتل

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة على الكهرباء بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد عند الساعة الخامسة عصراً، حيث انتهى الشوط الاول بتقدم الطلبة بهدف واحد دون مقابل للكهرباء، وجاء الهدف في الدقيقة 45 عن طريق سايمون موسوفا، ولم تتغير النتيجة الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 47 بالمركز الرابع وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 34 بالمركز 15.

وضمن المنافسات ذاتها انتهى لقاء ديربي الفرات الاوسط بفوز فريق النجف على فريق كربلاء بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، جاء هدفي النجف عن طريق نسيم صيود ورضا محمد هاشم في الدقيقة (19 - 40)، بينما سجل هدفي كربلاء اللاعب عبدالله حسون في الدقيقة ( 12 - 42 ).

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90+2 حيث سجل النجف هدف الفوز القاتل برأسية جميلة عن طريق البديل يونس حمود.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 36 بالمركز 12 بينما تحمد رصيد كربلاء عند النقطة 21 بالمركز 19.