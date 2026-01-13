نجوم العراق.. الصقور تجتاز أمانة بغداد والكرمة يعمق جراحات القاسم

شفق نيوز- بغداد

تمكن فريق القوة الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، من تحقيق فوز مستحق على مضيفه فريق أمانة بغداد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الكابتن شرار حيدر، وهو الملعب الافتراضي لأمانة بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل لأمانة بغداد، حيث جاء الهدف في الدقيقة 25 عن طريق المحترف اجيبولا دانييل.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني من تسديدة قوية من مسافة بعيدة عن طريق سعد عبد الأمير، في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 24 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 16 بالمركز 12.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكرمة على ضيفه القاسم بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت أحداثها بنفس التوقيت على ملعب الرمادي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرمة بهدف واحد دون رد للقاسم، حيث جاء الهدف في الدقيقة 43 عن طريق مؤمل عبد الرضا.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء الذي شهد طرد لاعب الكرمة لؤي العاني، في الدقيقة 63 لتراكم البطاقات ليكمل الكرمة المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع فريق الكرمة رصيده للنقطة 23 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد فريق القاسم عند النقطة الاولى بنقطة واحدة.