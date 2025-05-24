"نجوم العراق".. الشرطة يستعيد الصدارة بعد فوزه على دهوك

شفق نيوز/ ‏استعاد فريق الشرطة الصدارة من منافسه الزوراء بعد فوزه، يوم السبت، على فريق دهوك بنتيجة 3-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة مساء اليوم على ملعب دهوك عند الساعة الـ7:00 مساءً، حيث أنتهى الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بثلاثة اهداف دون مقابل لفريق دهوك، وجاء الهدف الأول عن طريق عبد المجيد ابو بكر في الدقيقة 10، واضاف محمود المواس الهدف الثاني في الدقيقة 23، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب ايوب مودن في الدقيقة في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة ليسجل دهوك هدفه الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح بيتر كوركيس في الدقيقة 90+5.

وقاد مواجهة دهوك والشرطة المؤجلة اليوم من الجولة 21 طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عادل النُقبي.

وبهذا الفوز استعاد الشرطة الصدارة من الزوراء بعد ان رفع رصيده للنقطة 77 وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 51 بالمركز السابع.