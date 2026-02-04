نجوم العراق.. الشرطة يخطف الصدارة مؤقتاً بعد فوزه على الغراف

شفق نيوز- بغداد

‏حقق فريق الشرطة، يوم الأربعاء، فوزا صعباً على مضيفه فريق الغراف بهدف دون مقابل، في أولى مواجهات الجولة 17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الناصرية الدولي عند الساعة الـ3:00 عصراً.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، لكن مع بداية الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 48، سجل فريق الشرطة هدفه عن طريق المحترف ليونيل انيبا، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة تصدر فريق الشرطة مؤقتا ترتيب الفرق برصيد 35 نقطة، وتجمد رصيد الغراف عند النقطة 23 بالمركز العاشر.