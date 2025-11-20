نجوم العراق.. الشرطة يحقق فوزاً مستحقاً على الكرخ بثلاثية نظيفة

شفق نيوز- بغداد

‏حقق فريق الشرطة، يوم الخميس، فوزا كبيراً على ضيفه فريق الكرخ بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة السابعة لدوري النجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد في الساعة 5:00 من عصر اليوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق الشرطة بهدف دون مقابل على الكرخ، حيث سجل الهدف المحترف ليونيل كريستيان في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، عاد اللاعب نفسه ليسجل هدفين إضافيين محققاً الهاتريك الشخصي في الدقيقتين (75 و85).

وشهدت المباراة انطفاء جزء من الأضواء الكاشفة في الدقيقة 57، ما أدى إلى توقف اللعب اضطرارياً بسبب ضعف الرؤية لدى اللاعبين، قبل أن يستأنف اللقاء بعد توقف مايقارب 20 دقيقة.

وبهذا الفوز رفع الشرطة رصيده للنقطة 15 بالمركز الثاني وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 11 بالمركز الثامن.