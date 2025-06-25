نجوم العراق.. الشرطة والزوراء في مواجهتين سهلتين اليوم

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ 37 ما قبل الأخيرة، من دوري النجوم العراقي لكرة القدم، بإقامة مباراتين في العاصمة بغداد.

ويخوض الزوراء، صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة، مواجهة أمام الميناء الذي ضمن البقاء في دوري الأضواء، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الجولات الأخيرة قادته إلى المنطقة الآمنة، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 40 نقطة مع نهاية الجولة السادسة والثلاثين.

وتقام المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة الـ 6:30 مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

أما الشرطة، الذي توّج بلقب الدوري بشكل رسمي قبل جولتين من النهاية، برصيد 83 نقطة، فيلتقي الحدود الذي تأكد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الممتازة للموسم المقبل، بعدما استقر في المركز الـ19 بـ 23 نقطة، حيث تُقام المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة مساءً.

وكان فريق الشرطة قد حسم لقب دوري النجوم العراقي للموسم 2024 – 2025، ليُتوج باللقب للموسم الرابع على التوالي، بعد أن فضّ شراكته في القمة مع الزوراء.