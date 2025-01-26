"نجوم العراق".. الزوراء يتصدر الجولة 16 وديالى يتذيلها

شفق نيوز/ حافظ فريق الزوراء، على الصدارة بعد إنتهاء الجولة السادسة عشر من دوري نجوم العراق لكرة القدم، برصيد 32 نقطة، فيما تذيل فريق ديالى الجولة بست نقاط نقط.

ووفقا لنقاط الفرق بعد إنتهاء هذه الجولة، فقد حل فريق الشرطة ثانياً برصيد 31 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما جاء زاخو رابعا برصيد 29 نقطة، يليه دهوك بالمركز الخامس برصيد 28 نقطة، وبنفس الرصيد حل القوة الجوية بالمركز السادس لكن بفارق المواجهات عن فريق دهوك.

كما جاء فريق أربيل بالمركز السابع بـ25 نقطة، ‏ بينما جمعت ثلاث فرق 24 نقطة وبفارق المواجهات جاء فريق النجف بالمركز الثامن، يليه النفط بالمركز التاسع، والقاسم بالمركز العاشر‏، بينما حل فريق نفط ميسان بالمركز 11 برصيد 23 نقطة، ثم الكرمة بالمركز 12 برصيد 20 نقطة، وهو ذاته رصيد الميناء بالمركز 13، لكن بفارق المواجهات.

فيما حل ‏نوروز بالمركز 14 برصيد 19 نقطة، والكهرباء بالمركز 15 برصيد 18 نقطة، ثم الكرخ بالمركز 16 برصيد 15 نقطة، ‏وبنفس رصيد الكرخ حل كربلاء بالمركز 17 ‏لكن بفارق المواجهات، ثم نفط البصرة بالمركز 18 برصيد 14 نقطة يليه الحدود بالمركز 19 برصيد تسع نقاط، وأخيرا فريق ديالى برصيد ست نقاط.