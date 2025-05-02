نجوم العراق.. الزوراء وزاخو حبايب وأربيل يفوز على كربلاء

شفق نيوز/ تعادل ‏فريق زاخو، يوم الجمعة، مع ضيفه الزوراء، بنتيجة سلبية من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 31 بدوري نجوم العراقي لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على ملعب زاخو، الذي استضاف المباراة عند الساعة الـ8:30 مساءً.

وبهذه النتيجة تمسك الزوراء بالصدارة مؤقتاً برصيد 65 نقطة بينما بقى زاخو بالمركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق أربيل على مضيفه كربلاء 2-0، في مباراة جرت في نفس التوقيت على ملعب كربلاء الدولي.

وانتهى الشوط الاول بتقدم أربيل بهدف دون مقابل لكربلاء، جاء الهدف في الدقيقة 8 عن طريق كيلان لقمان.

وفي الشوط الثاني، سجل لاعبي فريق أربيل هدفهم الثاني عن طريق اللاعب مصطفى قابيل، في الدقيقة 68.

وشهد اللقاء طرد لاعب أربيل كيلان لقمان، في الدقيقة 62 ليكمل أربيل اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 38 بالمركز 14، بينما تجمد رصيد كربلاء عند النقطة 22 بالمركز 19.