نجوم العراق.. الحدود يحقق الفوز على نفط ميسان

شفق نيوز/ ‏تمكن فريق الحدود، يوم الأربعاء، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نفط ميسان بهدف دون رد في انطلاق الجولة 36 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً، على ملعب الساحر أحمد راضي وهو الملعب الافتراضي لنادي الحدود.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ‏وفي الشوط الثاني سجل الحدود هدفه في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب رولمود داكوستا.

‏وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 23 بالمركز 19 تاركا المركز الاخير الى كربلاء، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 48 بالمركز العاشر.

‏يذكر أن فريق الحدود أول المودعين لدوري نجوم العراق لكرة القدم وذلك بعد نتائجه السلبية التي خرج بها في الدوري للموسم 2024-2025.