نجوم العراق.. الحدود يحقق الفوز على نفط ميسان
شفق نيوز/ تمكن فريق الحدود، يوم الأربعاء، من
تحقيق الفوز على ضيفه فريق نفط ميسان بهدف دون رد في انطلاق الجولة 36 من دوري نجوم
العراق لكرة القدم.
وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً، على ملعب
الساحر أحمد راضي وهو الملعب الافتراضي لنادي الحدود.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف،
وفي الشوط الثاني سجل الحدود هدفه في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب رولمود داكوستا.
وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 23 بالمركز
19 تاركا المركز الاخير الى كربلاء، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 48 بالمركز
العاشر.
يذكر أن فريق الحدود أول المودعين لدوري نجوم
العراق لكرة القدم وذلك بعد نتائجه السلبية التي خرج بها في الدوري للموسم
2024-2025.