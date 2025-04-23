"نجوم العراق".. الحدود يجتاز الكرخ والكرم يُكرم أربيل بهدف واحد

شفق نيوز/ فاز فريق الحدود على ضيفه فريق الكرخ بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 29 الدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي عند الساعة الخامسة عصراً، وانتهى الشوط الاول بتقديم الحدود بهدف واحد دون مقابل للكرخ سجل الهدف دينيز انتوي في الدقيقة في الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدف التعديل عن طريق ايفياني ايزي في الدقيقة 67، وسجل الحدود هدفه الثاني في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب مهيمن سليم ملاخ.

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 17 بالمركز 20، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 38 بالمركز 11.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكرمة على ضيفه فريق اربيل بهدف وحيد دون مقابل، وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الرمادي.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الگرمة هدفه في الدقيقة 53 عن طريق علاء الدين الدالي.

وبهذه النتايجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 40 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 35 بالمركز 14.