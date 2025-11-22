نجوم العراق.. الجوية يهزم النجف وأربيل يحسم القمة بهدف قاتل

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق القوة الجوية فوزًا ثمينًا على مضيفه النجف بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم. وجرت المباراة عند الساعة 7:30 مساءً على ملعب النجف الدولي، وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات من كلا الفريقين.

وسجل القوة الجوية هدفه الأول في الدقيقة 11 عبر اللاعب محمد جواد، قبل أن يضيف مهند أبو طه الهدف الثاني في الدقيقة 49. ورفع الفوز رصيد القوة الجوية إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد النجف عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة ذاتها، خطف أربيل فوزًا قاتلًا على ضيفه الغراف بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت بنفس التوقيت على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد أن تقدم أربيل أولًا عبر شيرزود تيميروف في الدقيقة 36، قبل أن يدرك الغراف التعادل بواسطة كينغسلي فيديليس كوكو في الدقيقة 40. واستمرت النتيجة دون تغيير حتى الدقيقة 90+8، حين سجل تيميروف هدفًا قاتلًا منح فريقه الفوز وحافظ به على صدارة الترتيب.

وبهذا الانتصار رفع أربيل رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، فيما بقي الغراف عند 12 نقطة في المركز السابع.