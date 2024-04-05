"نجوم العراق".. الجوية يهزم الطلبة في "ديربي بغداد" والشرطة يعود بانتصار من النجف

شفق نيوز/ جرت مساء اليوم الجمعة، مباراتان عند الساعة التاسعة والنصف، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، إحداها جماهيرية اقيمت في بغداد، والثانية في النجف.

في مباراة ديربي التي احتضنها ملعب المدينة في بغداد فاز فريق القوة الجوية على فريق الطلبة 2 - 1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 - 1، حيث سجل الطلبة اولا عن طريق المحترف محمد سويعيد في الدقيقة 29، وجاء هدف التعديل للقوة من ركلة جزاء نفذها بنجاح ايمن حسين عند الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني سجل ايمن حسين، هدف التقدم الثاني في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وفي المباراة الثانية التي احتضنها ملعب النجف الدولي، فاز فريق الشرطة على فريق نفط الوسط بهدف دون مقابل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، لكن في الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه في الدقيقة 54 برأسية متقنة لمهند علي.