"نجوم العراق".. التعادل ينهي لقاء نفط البصرة وضيفه القاسم

شفق نيوز/ تعادل فريق القاسم مع مضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في للبصرة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق القاسم بهدف دون مقابل ، جاء الهدف عن طريق اللاعب اوديني جورج في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق القاسم هدفه الثاني في الدقيقة 53 عن طريق نفس اللاعب "اوديني جورج"، وقلص نفط البصرة النتيجة في الدقيقة 57 عن طريق اللاعب اسماعيل اورو، وجاء هدف التعديل لنفط البصرة من ركلة جزاء نفذها بنجاح حسام مالك في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة رفع فريق نفط البصرة رصيده للنقطة 24 بالمركز 17، ورفع القاسم رصيده للنقطة 43 بالمركز السادس.