"نجوم العراق".. التعادل ينهي لقاء النفط والكرخ

شفق نيوز- بغداد

تعادل فريق الكرخ، يوم الجمعة، مع ضيفه فريق النفط بنتيجة 2-2 في انطلاق الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الـ6:00 مساء، و‏أنتهى الشوط الأول منها بتقدم فريق النفط بهدفين لهدف، حيث سجل الكرخ اولاً في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب محمد خالد، وتمكن النفط من تعديل النتيجة في الدقيقة 44 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب احمد خالد.

واضاف النفط هدفه الثاني من تسديدة قوية للاعب محمد سادات في الدقيقة 45+3، وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد خالد في الدقيقة 51.

وكاد الكرخ يحسم اللقاء لصالحه قبل انتهاء اللقاء بثوان بعد ان احتسب حكم اللقاء سالم عامر ركلة جزاء لصالحه، لكن لاعب الكرخ يونس غني اضاعها بعد ان تصدى لها حارس النفط حسين جولي بنجاح في الدقيقة 90+4.