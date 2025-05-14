نجوم العراق.. التعادل ينهي لقاء الكرخ والميناء

شفق نيوز/ ‏تعادل فريق الكرخ مع ضيفه فريق الميناء، إيجابيا بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة الـ 6:00 مساءً على ملعب الساحرة أحمد راضي، حيث ‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

‏وفي الشوط الثاني، سجل فريق الكرخ هدفه من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب بنيامين اكور بالدقيقة 58، وفي الدقيقة (60) سجل الميناء هدف التعديل عن طريق قائد الفريق علاء عبد الزهرة.

وبهذه النتيجة رفع فريق الكرخ رصيده للنقطة 40 بالمركز 14، بينما رفع الميناء رصيده للنقطة 36 بالمركز 16.

وحضر مدرب منتخبنا الوطني العراقي غراهام ارنولد في ملعب الساحر احمد راضي لمتابعة مباراة فريق الكرخ وضيفه فريق الميناء .