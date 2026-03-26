نجوم العراق.. التعادل الإيجابي ينهي لقاء الكرمة والموصل

تعادل فريق الكرمة، مع ضيفه فريق الموصل مساء الخميس، إيجابيا بهدف واحد لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في اجواء ممطرة وأرضية ملعب مغطاة بالمياه، عند الساعة 6:00 مساءً على ملعب الرمادي وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

وأنتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وأضاع لاعب الكرمة اميري فيصل ركلة جزاء في الدقيقة 11، كما اضاع لاعب الموصل ابراهيم غازي ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الموصل هدفه في الدقيقة 82 عن طريق سامر محسن، وسرعان ما أدرك الكرمة التعادل في الدقيقة 88 عن طريق جميل اليحمدي.

وبهذا التعادل رفع الكرمة رصيده للنقطة 43 بالمركز السادس، كما رفع فريق الموصل رصيده للنقطة 30 بالمركز 12.