نجوم العالم يتعاطفون مع البرازيلي فينيسيوس جونيور

شفق نيوز/ أعرب العديد من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين عن تعاطفهم وتضامنهم مع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، بعد أن تعرض الأخير لإساءات عنصرية قبل أن يطرده حكم المباراة بالبطاقة الحمراء، وفقا لما ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية.

وكان النجم البرازيلي قد تعرض لهتافات عنصرية خلال المباراة التي جمعت فريقه ريال مدريد مع مضيفه فالنسيا، مساء الأحد، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني، وذلك قبل أن يطرده الحكم في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعدما صفع هوغو دورو لاعب فالنسيا الذي حاول قبل ذلك خنق "فيني".

وأعرب النجم البرتغالي، رافائيل لياو، مهاجم نادي ميلان الإيطالي عن تضامنه مع فينيسيوس الذي بات عرضة للعنصرية في العديد من المباريات المحلية بإسبانيا.

وشارك لياو مقطعا مصورا من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وكتب: "متى ستنتهي؟" في إشارة منه إلى العنصرية.

وفي نفس السياق عبر النجم الإنجليزي السابق، ريو فرديناند، عن استيائه الشديد لما يحدث مع جونيور في الملاعب الإسبانية.

ونشر فرديناند بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجه فيه كلمته إلى رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة "فيفا".

وقال في تغريدته: "أنت بحاجة إلى الحماية، من يحمي فينيسيوس في إسبانيا؟ لقد حصل على بطاقة حمراء بعد أن تعرض للاختناق وتلقى إساءات عنصرية خلال المباراة”.

وتابع: "كم مرة نحتاج أن نرى هذا الشخص وهو يتعرض لهذا الهراء؟.. السلطات لا تفعل أي شيء. الناس بحاجة للوقوف معًا والمطالبة بمزيد من الحزم من قبل السلطات التي تدير اللعبة. نحن بحاجة إلى نهج موحد لحماية اللاعبين".

من جانبه أصدر نادي فالنسيا بيانا جاء فيه: "ندين علنا أي نوع من الإهانة أو الهجوم أو التقليل من مكانة كرة القدم.. ونأسف للأحداث التي وقعت خلال مباراة الجولة 35 من الدوري الإسباني".

وتابع: "على الرغم من أنها حادثة فردية، إلا أن الإهانات الموجهة لأي لاعب في الفريق المنافس لا مكان لها في كرة القدم ولا تتناسب مع قيم وهوية فالنسيا، ونحن نحقق في الأحداث وسنتخذ أشد الإجراءات، ولكن وعلى نفس المنوال نطالب بأقصى درجات الاحترام تجاه جماهيرنا".

ورفض فالنسيا ادعاء مدرب نادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي بأن الجماهير كانت تهتف بكلمة "قرد" ضد اللاعب البرازيلي الشاب البالغ من العمر 22 عاما.

وجاء في البيان: "نادي فالنسيا لا يتسامح مع شخص يتهم جماهيرنا بالعنصرية، ونحن نرفض بشدة تعليقات أنشيلوتي".

وأما فينيسوس فقال في تغريدة له: "هذه ليست المرة الأولى أوالثانية أوالثالثة.. .العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني".

وتابع: "البطولة التي شارك فيها (نجوم كبار) مثل رونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي تنتمي اليوم إلى عنصريين".

وفي وقت لاحق أعلنت رابطة الدوري الإسباني أنها سوف تحقق في ما حدث مع نجم المنتخب البرازيلي.

وأوضحت في بيان: "ستحقق (لاليغا) أيضًا في الصور التي يُزعم فيها إلقاء إهانات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور خارج ملعب ميستايا"، الذي كان قد شهد فصول المباراة الأخيرة.