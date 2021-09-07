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نجوم السلة يجددون الولاء للقيثارة وأول وحدة تدريبية للشرطة الأحد المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-07T13:59:21+0000
نجوم السلة يجددون الولاء للقيثارة وأول وحدة تدريبية للشرطة الأحد المقبل

شفق نيوز/ جددت الهيئة الادارية لنادي الشرطة يوم الثلاثاء؛ عقود أربعة من لاعبيها، فيما أبرمت عقدا مع اللاعب علاء سليم قادما من فريق الاعظمية لتمثيل فريق كرة السلة بالنادي للموسم المقبل، في حين؛ سيباشر الفريق يوم الأحد المقبل في أول وحدة تدريبية بقاعة الشعب المغلقة.

وبحسب مصادر من داخل النادي أبلغت وكالة شفق نيوز؛ أن كل من اللاعبين: محمد صلاح وحسان علي وحسن صالح وعلي عبدالله، قاموا بتجديد عقودهم مع النادي؛ فيما تستمر المفاوضات مع لاعبين عدة ينشطون في الدوري المحلي، فضلا عن فتح قنوات اتصال مع لاعبين محترفين على مستوى عالٍ قادرين على أن يكونوا إضافة حقيقية للفريق.

الجدير بالذكر أن دوري السلة للموسم المقبل سينطلق نهاية الشهر المقبل، واتحاد السلة المركزي سيحدد الآلية في المؤتمر الفني لقرعة الدوري قبل البطولة .

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