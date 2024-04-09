نجم ليفربول لم يجدد عقده مع النادي.. وترجيحات بالرحيل

شفق نيوز/ الكولومبي نجم نادي ليفربول لويس دياز، يوم الثلاثاء، صدمة إلى إدارة ناديه بعدم موافقته بعد على تمديد تعاقده.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تليغراف"، فإن "لويس دياز لم يوافق بعد على تمديد العقد، ويمكن أن يغادر ليفربول هذا الصيف وسط اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة".

وأضاف: "ليفربول يقدر قيمة النجم الكولومبي بـ75 مليون جنيه إسترليني".

وغاب اللاعب لمدة 7 أشهر من الموسم الماضي؛ بسبب إصابة في الركبة، لكنه عاد بقوة هذا الموسم، وشارك لويس دياز هذا الموسم في 42 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، حيث أحرز 13 هدفاً وقام بصناعة 4 أهداف طوال الموسم.

وينتهي عقد دياز مع ليفربول في صيف 2027، بعد أن وقع لمدة 5 سنوات في موسم 2022 قادما من بورتو البرتغالي بصفقة بلغت 45 مليون يورو.

وكانت تقارير سابقة رجّحت أن يرحل المهاجم الكولومبي عن ليفربول الصيف المقبل، إذا تمكّن النادي الإنجليزي من تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح.