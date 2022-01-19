نجم كأس آسيا 2007: لن نتأهل إلى مونديال قطر

شفق نيوز / أكد نجم المنتخب العراقي السابق، وأحد ركائز أبطال آسيا 2007، حيدر عبد الرزاق، يوم الأربعاء، أن الوصول إلى مونديال قطر 2022، أمر صعب جداً في ظل هذه الظروف.

وقال عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك من يتوهم بوجود فرصة وأمل بسيط لتأهل المنتخب إلى المونديال، وذلك بسبب التخبطات الإداريه والفنية وعدم استقرار المنتخب من ناحية اللاعبين والمدربين ومن كل النواحي الإدارية الأخرى إلى جانب واقع الحال".

وأبدى نجم آسيا 2007، استغرابه بشأن الهجمة التي تشن ضد اتحاد الكرة وتحديداً على النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود، مؤكداً عدم جواز الحكم على عمل الاتحاد ويونس محمود من أشهر بسيطة".

وأضاف: "يجب اعطاء يونس وتشكيلة اتحاد الكرة المنتخبة فرصة على أقل تقدير ستة أشهر وبعدها يتم تقييم عمله"، مبيناً أن "العمل في كل المجالات يتضح معالمه بعد مرور سنة ومن المؤكد أن يتم تقييم عمل الاتحاد اذا ما استمر لمدة لا تقل عن سنة على أقل تقدير بعدها يتم الحكم والانتقاد وتوجيهه بشكل مهني وليس تهجمي".

وعن نية الاتحاد بتحويل الدوري إلى دوري محترفين، قال عبد الرزاق، إن "الاتحاد غير مؤهل لاقامة دوري المحترفين لأن دوري المحترفين يحتاج لنقاط مهمة أولها البنى التحتية التي تعد غير متوفرة في لدى معظم الأندية".

وفيما يخص التقليص في حال حدوثه، نوه نجم العراق السابق، إلى أهمية تخطيط الأندية التي تلعب في دوري المحترفين كما يجب ادخال الشركات الاستثماريه لدعم الأندية بشكل احترافي".