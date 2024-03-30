نجم كروي يتبرع براتبه لأُسرة أربيلية "متعففة" ويوجه رسالة لميسوري الحال

شفق نيوز/ تبرع تبرع نجم المنتخب الوطني العراقي ونادي اربيل شيركو كريم، يوم السبت، براتبه الشهري الذي يتقاضاه من النادي لإحدى الأُسر المحتاجة في اربيل.

وقال كريم لوكالة شفق نيوز، "قررت ان يكون راتبي لهذا الشهر والبالغ عشرة ملايين دينار عراقي لاحدى العوائل الكوردية المتعففة في اربيل".

وأضاف ان "ما اقدمه هو واجب انساني تجاه أهلي في الإقليم"، مشدداً على "الوقوف مع العوائل المتعففة لإسناد بعضنا البعض في ظروف صعبة".

ودعا كريم ميسوري الحال من الرياضيين وغير الرياضيين إلى أن يبادروا بتقديم المساعدات بشيء بسيط من التبرعات للعوائل المتعففة، ولاسيما في هذا الشهر الفضيل والعيد على الابواب بغية اسعاد اخوتنا من الكورد وكل القوميات والطوائف على حدٍ سواء".