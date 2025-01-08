نجم كبير في الدوري الإنكليزي متهم بـ"اغتصاب" 4 نساء

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الأربعاء، عن توجيه تهم لنجم كبير في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بـ"اغتصاب" أربع نساء تقدمن بشكاوى إلى الشرطة التي أحالت بدورها الملف إلى النيابة العامة.

ووفقاً للصحيفة التي لم تكشف عن اسم هذا النجم، وُجّهت للاعب اتهامات باغتصاب ثلاث نساء، وارتكاب جرائم جنسية ضد امرأة رابعة بين نيسان/ أبريل 2021 وشباط/ فبراير 2023.

وقالت الصحيفة "لم يتم إيقاف النجم من قِبل ناديه، بينما لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل تقاضي راتبه بالكامل".

وأضافت "تبين الآن، أن شرطة العاصمة قدمت ملف أدلة إلى دائرة الادعاء الملكية، التي ستقرر ما إذا كانت ستوجّه له تهماً أم لا".

وأشارت إلى أن هذا التطور يأتي بعد أن تم استجواب اللاعب، العام الماضي، بحذر بشأن جريمة جنسية مزعومة تتعلق بامرأة ثالثة.

ثم عاد النجم إلى مركز الشرطة، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، بعد ادعاء بالاغتصاب من امرأة رابعة.

وأوضحت الصحيفة "اعتُقل اللاعب لأول مرة في تموز/ يوليو 2022 بعد أن داهمت الشرطة منزله في شمال لندن".

وزعمت أول ضحية له، في العشرينيات من عمرها، أنها تعرضت للاغتصاب خلال عطلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط في حزيران/ يونيو.

ويقال إن المرأة فرّت من المنتجع الفاخر الذي كانت تقيم فيه وعادت إلى ديارها للانضمام إلى أصدقائها وعائلتها.

ويُفهم أن المرأة تحدثت إلى الشرطة عند عودتها إلى المملكة المتحدة، وأظهرت صوراً زعمت أنها تظهر كدمات على جسدها بعد الاعتداء المزعوم.

وبعد اعتقاله الأولي، أُعيد اعتقاله، لاحقاً، للاشتباه في ارتكابه حالتي اغتصاب إضافيتين في نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2021.

وقد أُسقطت، لاحقاً، ادعاءات حزيران/ يونيو من قبل الشرطة.

وما يزال اللاعب قيد التحقيق من قبل الشرطة فيما يتعلق بهذه الجرائم الجنسية المزعومة بين عامي 2021 و2023.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة "يحقق ضباط شرطة العاصمة في عدد من التقارير عن جرائم جنسية مزعومة بين عامي 2021 و2023".

وأضاف "تم تقديم ملف كامل إلى دائرة الادعاء الملكية، ويواصل المحققون العمل مع المدعين العامين".

واختتم "الأشخاص الذين تقدموا بشكاوى إلى الشرطة لا يزالون يتلقون الدعم من ضباط شرطة العاصمة".