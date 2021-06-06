نجم شباب دورتموند الألماني يلتحق بالمنتخب العراقي

شفق نيوز / التحق محترف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ريبر حسني، فور وصوله إلى العاصمة بغداد، يوم الأحد، في تدريبات المنتخب العراقي فئة الشباب بعد الدعوة الرسمية التي وجهت له من قبل الملاك التدريبي.

وقال مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المحترف العراقي في صفوف شباب بوروسيا دورتموند الألماني، سيشارك في التدريبات والمباريات الودية من أجل منحه فرصة للتجانس مع بقية زملائه اللاعبين قبيل المشاركة في البطولة العربية".

وأوضح محمد، أن "بقية المحترفين سيصلون تباعاً إلى معسكر منتخب الشباب الذي سينطلق في الحادي عشر من الشهر الحالي، لأجل الاطلاع على مستوياتهم الفنية عن كثب، ومنحهم الفرصة كحال بقية لاعبي منتخب الشباب".

من جانبه، أبدى ريبر سعادته الكبيرة بتمثيل بلده العراق، مؤكداَ: أنه سيقدم كل ما لديه من أجل إقناع الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقدراته وتمثيل بلاده بالبطولة العربية في مصر".

يذكر أن المنتخب العراقي للشباب، سيشارك في البطولة العربية لمنتخبات الشباب المزمع انطلاقها في 20 حزيران الحالي، بمصر.